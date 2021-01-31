В Петербурге освободилось почти 40 % мест для пациентов

В Петербурге за неделю обращаться за помощью с коронавирусом стали в два раза меньше. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с эпидемией.

По данным на 30 января, по сравнению с прошлой субботой, новых случаев коронавируса в городе уменьшилась почти на 57 %, а число госпитализированных пациентов с опасной инфекцией и пневмониями за сутки сократилось на 18,5 %. При этом число свободных мест для зараженных увеличилось до 4944 — на 39,4 % от общего числа коек.

По последним данным, в России выявлено 3 832 080 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 697 летальных исходов, выздоровело 3 279 964 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сегодняшний день Северная столица получила уже свыше 105 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Город полностью готов к старту массовой иммунизации населения. Градоначальник подчеркнул, что в Северной столице хорошо налажена работа прививочных пунктов и сами петербуржцы активно вакцинируются.