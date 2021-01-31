Коронавирус унес жизни еще 47 петербуржцев

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни 47 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, жертвами коронавируса с начала пандемии стали 9733 человека.

За указанный период в Петербурге выявлено 2160 случаев коронавируса. Всего заразились 334116 человек. Побороть болезнь с начала пандемии 230486 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря прошлого года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за минувшие сутки выявили 2 160 зараженных коронавирусом. Город занял второе место среди регионов России по числу инфицированных COVID-19.