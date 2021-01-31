В России за сутки умерли 485 ковид-пациентов

В России за сутки умерли 485 ковид-пациентов
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Pixabay

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 485 пациентов.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 73 182 человек.

Также за указанный период в стране выявили 18 359 новых случаев заражения. Общее число инфицированных в 85 регионах за весь период пандемии возросло до 3 850 439.

Еще 20 040 человек смогли побороть болезнь. Всего с начала пандемии выздоровели 3 300 004 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили 2 160 зараженных коронавирусом. Город занял второе место среди регионов России по числу инфицированных COVID-19.

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