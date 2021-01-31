У Смольного сбоят навигаторы, пока на Пионерской площади собирается акция в поддержку Навального

У Смольного сбоят навигаторы, пока на Пионерской площади собирается акция в поддержку Навального
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге в воскресенье, 31 января, сбоят навигаторы. Проблемы начинаются в нескольких километрах от Смольного.

Об этом Gazeta.SPb сообщают читатели. По их словам, у Смольного и в нескольких километрах от здания администрации губернатора Петербурга начинаются проблемы с навигаторами. Кроме того, в этой локации сложно найти каршеринг – сбоит геопозиция.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Между тем, на Пионерскую площадь пришли около трех тысяч сторонников Алексея Навального. Организаторы незаконного митинга изначально планировали, что акция пройдет на Невском проспекте, но центр города успели перекрыть. Движение было ограничено не только по улицам, но и мостам. Несколько станций метро утром 31 января закрыли. В результате место сборов решили сменить.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Толпы потянулись к ТЮЗу. При этом примерно через полчаса начались единичные задержания участников незаконной акции. К 12:30 росгвардейцы перекрыли Загородный проспект.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на несанкционированной акции заметили депутата Госдумы Виталия Милонова.

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