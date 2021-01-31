У Смольного сбоят навигаторы, пока на Пионерской площади собирается акция в поддержку Навального

В Петербурге в воскресенье, 31 января, сбоят навигаторы. Проблемы начинаются в нескольких километрах от Смольного.

Об этом Gazeta.SPb сообщают читатели. По их словам, у Смольного и в нескольких километрах от здания администрации губернатора Петербурга начинаются проблемы с навигаторами. Кроме того, в этой локации сложно найти каршеринг – сбоит геопозиция.

Между тем, на Пионерскую площадь пришли около трех тысяч сторонников Алексея Навального. Организаторы незаконного митинга изначально планировали, что акция пройдет на Невском проспекте, но центр города успели перекрыть. Движение было ограничено не только по улицам, но и мостам. Несколько станций метро утром 31 января закрыли. В результате место сборов решили сменить.

Толпы потянулись к ТЮЗу. При этом примерно через полчаса начались единичные задержания участников незаконной акции. К 12:30 росгвардейцы перекрыли Загородный проспект.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на несанкционированной акции заметили депутата Госдумы Виталия Милонова.