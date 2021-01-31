На Пионерской площади успели задержать около 30 протестующих

Несколько десятков человек задержали на акции протеста. Фото: Gazeta.SPb

Несколько десятков человек задержали на акции протеста. Фото: Gazeta.SPb

Сейчас площадь опустела – люди двинулись в сторону Площади Восстания.

Сегодня, 31 января, в Санкт-Петербурге проходит несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Граждане планировали собраться на Невском проспекте, но центр города предусмотрительно перекрыли, а несколько станций метро закрыли по различным причинам. Тогда протестующие отправились к ТЮЗу, где произошли первые задержания. По предварительным данным, полицейские смогли поймать около 30 человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Остальные двинулись в сторону Московского проспекта. Огромная толпа движется, кажется, к Площади Восстания. Люди не спешат расходиться, несмотря на усилия сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующие покидают Пионерскую площадь и двигаются в сторону Московского проспекта.