Протестующие покидают Пионерскую площадь и двигаются в сторону Московского проспекта

Протестующие покидают Пионерскую площадь и двигаются в сторону Московского проспекта
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

У ТЮЗа практически никого не осталось, несмотря на все усилия силовик перекрыть движение людей.

Сегодня, 31 января, в Санкт-Петербурге проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Изначально граждане планировали собраться на Невском проспекте, но доступ туда старательно перекрыли еще за несколько часов до начала акции. Тогда граждане отправились к ТЮЗу – на Пионерской площади собрались несколько тысяч человек и сотрудники правоохранительных органов.

У театра успели задержать несколько человек. Сейчас на площади почти никого не осталось – люди двинулись в сторону Московского проспекта. По предварительным данным, они хотят дойти до Площади Восстания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пионерской площади заметили Милонова.

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