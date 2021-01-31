Протестующие покидают Пионерскую площадь и двигаются в сторону Московского проспекта

У ТЮЗа практически никого не осталось, несмотря на все усилия силовик перекрыть движение людей.

Сегодня, 31 января, в Санкт-Петербурге проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Изначально граждане планировали собраться на Невском проспекте, но доступ туда старательно перекрыли еще за несколько часов до начала акции. Тогда граждане отправились к ТЮЗу – на Пионерской площади собрались несколько тысяч человек и сотрудники правоохранительных органов.

У театра успели задержать несколько человек. Сейчас на площади почти никого не осталось – люди двинулись в сторону Московского проспекта. По предварительным данным, они хотят дойти до Площади Восстания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пионерской площади заметили Милонова.