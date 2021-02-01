Журналисты предположили, кто занял сердце разведенной Гагариной

Артистку заметили в компании известного продюсера.

Певица Полина Гагарина не смогла скрыть подробности личной жизни. Журналисты рассказывают, что после премьеры фильма артистку видели в компании продюсера Владимира Чиняева. Об этом пишет Telegram-канал Super.ru.

Певица и продюсер покинули зад, а затем сели в машину и уехали в сторону МКАД. После этого их заметили на заправке, где Гагарина и Чиняев мило беседовали. Отмечается, что все происходило недалеко от поселка, где проживает артистка.

Продюсер довез Гагарину до дома и уехал. Журналисты уверяют, что в гости от так и не зашел. Источники убеждены, что Гагарина и Чиняев влюблены друг в друга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Полина Гагарина проводит отпуск на Мальдивах на вилле за 300 тысяч рублей в сутки. 33-летняя Полина и 47-летний Владимир поселились на территории отеля Anantara Kihavah Maldives Villas, все номера которого исключительно в категории «люкс».