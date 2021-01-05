Полина Гагарина проводит отпуск на Мальдивах на вилле за 300 тысяч рублей в сутки

Полина Гагарина проводит отпуск на Мальдивах на вилле за 300 тысяч рублей в сутки
На Мальдивах Гагарина наслаждается беззаботным отдыхом. Фото: Instagram @gagara1987

Известная российская певица Полина Гагарина отправилась на отдых вместе с детьми и своим новым возлюбленным, саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Пара прилетела на Мальдивы, где сняла роскошную виллу.

33-летняя Полина и 47-летний Владимир поселились на территории отеля Anantara Kihavah Maldives Villas, все номера которого исключительно в категории «люкс». Как информирует «Комсомольская правда», вилла, которую снимает звезда, обходится в 300 тысяч рублей за сутки. Отметим, что Гагарина не скрывала, что не собирается экономить на отдыхе в новогодние праздники.

Добавим, что официального подтверждения или опровержения своему романа с Чиняевым певица не давала, однако их еще в начале лета стали замечать вместе — отношения между молодыми людьми явно было не только рабочими.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гагарина увезла на Мальдивы свою трехлетнюю дочку Мою, хотя бывший муж Полины, фотограф Дмитрий Исхаков, запретил ей это делать.

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