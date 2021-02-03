Врачи объяснили, кто больше всех рискует умереть от COVID-19

Пациенты с онкологией больше других подвержены риску умереть от коронавирусной инфекции, сообщили в Польском сообществе эпидемиологов и врачей-инфекционистов.

Как передает РИА Новости, специалисты сверили данные нескольких тысяч пациентов, которые стали жертвами COVID-19, с их состоянием здоровья. Оказалось, что четверть умерших страдала от онкологических заболеваний, а еще более 23% погибших перенесли инсульт. Кроме того, коронавирус заканчивался летальными исходами у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Также на риск летальности влияет пожилой возраст больных. Пожилые люди старше 80 лет умирали на 22% чаще, а больные в возрасте 70-80 лет — на 15% чаще.

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