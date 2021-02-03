Врачи объяснили, кто больше всех рискует умереть от COVID-19

Врачи объяснили, кто больше всех рискует умереть от COVID-19
Оказалось, что четверть умерших страдала от онкологических заболеваний. Фото: pixabay

Пациенты с онкологией больше других подвержены риску умереть от коронавирусной инфекции, сообщили в Польском сообществе эпидемиологов и врачей-инфекционистов.

Как передает РИА Новости, специалисты сверили данные нескольких тысяч пациентов, которые стали жертвами COVID-19, с их состоянием здоровья. Оказалось, что четверть умерших страдала от онкологических заболеваний, а еще более 23% погибших перенесли инсульт. Кроме того, коронавирус заканчивался летальными исходами у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, ишемической болезнью сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Также на риск летальности влияет пожилой возраст больных. Пожилые люди старше 80 лет умирали на 22% чаще, а больные в возрасте 70-80 лет — на 15% чаще.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии допустили возможность использования «Спутника V».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врачи заболевание коронавирусом смертность от коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Невском проспекте открылся центр госуслуг нового формата
Пицца, десерт и пхали без жестокости и страданий, или Легко ли быть веганом ...
Петербург после снегопада: пробки, красота за окном и грязь на дорогах в ...
Для петербургских детсадов разработали новое меню — инфографика Gazeta.SPb
Полиция Петербурга проверяет смертельное ДТП на Приморском шоссе — ...
На Стародеревенской улице прорвало трубу с кипятком
Анджелина Джоли рассказала, что ее сын знает русский язык
Врачи объяснили, кто больше всех рискует умереть от COVID-19