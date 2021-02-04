Тесты на COVID-19 сдали еще почти 27 тысяч петербуржцев

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: сайт Смольного

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: сайт Смольного

В Северной столице продолжают вести статистику обследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тесты на коронавирус сдали 26 922 человека.

Об этом стало известно сегодня, 4 февраля. По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом, за сутки жители Петербурга 5498 раз обратились в службу 122, чтобы задать вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября в городе на Неве работают волонтеры, которые помогают самоизолирующимся горожанам. За это время аккредитацию получили 1076 петербуржцев. Они выполнили 4867 заявок, которые оставляют на горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с осени пожилые, одинокие люди и многодетные семьи могут получить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы доставили 160 888 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, почему некоторые не заражаются коронавирусом.