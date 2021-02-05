В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 463 человека

В Петербурге коронавирус подхватили еще 1 463 человека
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге за минувшие сутки выявили 1 463 зараженных коронавирусом. Город остается на втором месте среди регионов по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Как сообщили в оперативном штабе, лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 2 032 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 946 новых инфицированных. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 216 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге открыли новые пункты вакцинации от коронавируса.

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