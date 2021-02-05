Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 38 пациентов

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 38 пациентов
В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В пятницу, 5 февраля, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что петербургскую статистику по смертности от новой инфекции пополнили еще 38 летальных случаев.

Сегодня город на Неве оказался на втором месте среди российских регионов по суточной смертности от коронавируса. Петербург уступает лишь столице, где за сутки скончался 71 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.Следом идет Подмосковье с 36 случаями смерти. Отметим, что накануне стало известно о 53 смертях, что на 15 больше.

В общей сложности за все месяцы пандемии жертвами коронавируса в Северной столице стали 9997 человек. В целом по стране от ковида умерли 75 732 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусная пандемия продолжает снижаться в Петербурге.

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