В России за сутки выявили 16 688 случаев заражения COVID

В России за минувшие сутки выявили 16 688 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных выявили в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 3 934 606.

Наибольшее число заражений Covid-19 выявлено в Москве (2 032), Санкт-Петербурге (1 463) и Московской области (9 46).

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали причины повторного заражения COVID-19.