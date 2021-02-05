В России за сутки выявили 16 688 случаев заражения COVID

В России за сутки выявили 16 688 случаев заражения COVID
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pixabay

В России за минувшие сутки выявили 16 688 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего инфицированных выявили в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 3 934 606.

Наибольшее число заражений Covid-19 выявлено в Москве (2 032), Санкт-Петербурге (1 463) и Московской области (9 46).

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые назвали причины повторного заражения COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зараженные пандемия Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гарварде и Стэнфорде назвали главное преимущество вакцины «Спутник V»
Петербуржцев предупредили о сайтах-двойниках театров после ослабления ограничений
В России за сутки выявили 16 688 случаев заражения COVID
Петербург вышел на второе место в России по числу безработных барменов
Петербургские первоклассники уйдут на каникулы с 8 февраля
Прокурор: Навальный умышленно оклеветал ветерана войны
На заснеженных дорогах Петербурга за сутки произошло 435 ДТП
В Петербурге за январь специалисты собрали 5 тонн ртути от разбитых градусников