Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая

Выпускники школ приступят к сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) 31 мая. Первые тесты пройдут по географии, литературе и химии.

Данные об этом появились в пятницу, 5 февраля. Об обновленном расписании ЕГЭ сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня», – говорится в сообщении.

Кроме этого, профильная математика запланирована на 7 июня, а экзамены по истории и физике на 11 июня. Обществознание пройдет 15 июня, тест по биологии и письменной части по иностранным языкам намечен на 18 июня.

Устная же часть иностранных языков запланирована на 21 и 22 июня. Информатика традиционно сдается в конце месяца, экзамен также разделили на два дня, – 24 и 25 июня.

Известны и резервные дни для выпускников. Сдать позже по определенным причинам школьники 11-классов смогут 28,29 июня и 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минпросвещения официально отменило базовый ЕГЭ по математике в 2021 году.