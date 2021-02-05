В Петербурге на 28% снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

Снижение заболеваемости идет медленнее, чем это было в первую волну эпидемии. Фото: пресс-служба ЗВО

Снижение заболеваемости идет медленнее, чем это было в первую волну эпидемии. Фото: пресс-служба ЗВО

В Северной столице продолжает снижаться интенсивность распространения коронавирусной инфекции. Это подтверждают и власти, и показатели статистики.

По последним данным Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в Петербурге, за неделю госпитализаций среди больных коронавирусом и внебольничной пневмонией стало меньше на 28,5% (436 против 610 в конце января). Уменьшилось и количество обращений с ковидом: с 2 122 пациентов 29 января до 1 868 человек 5 февраля.

Выздоравливающих, однако, тоже стало меньше, на 17%. Неделю назад врачи выписали 3 628 человек, а сегодня стены больниц покинули 3 012 пациентов. В стационаре под наблюдением по-прежнему остаются 3 889 человек, лечатся от коронавируса амбулаторно 44 333 петербуржца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о необычных последствиях коронавирусной инфекции.