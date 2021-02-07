В Ленобласти мужчина утонул, катаясь на снегоходе

Причиной смерти стал несчастный случай, уверены полицейские.

В поселке Житково Выборгского района Ленинградской области произошел несчастный случай, в результате которого погиб 52-летний мужчина. Как стало известно Gazeta.SPb, он утонул в реке Вуокса.

Все случилось в субботу вечером на базе отдыха «Зеленый Мыс». Мужчина катался на снегоходе и в какой-то момент перевернулся. По предварительным данным, после этого он примерз руками ко льду и утонул. Снегоход тем временем оказался в полынье.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Они пытаются понять, как именно все случилось. Напоминаем, что в Санкт-Петербурге выход на лед запрещен до 15 апреля 2021 года. В противном случае придется заплатить штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в водах Крюкова канала обнаружили утонувшего мужчину в костюме Versace.