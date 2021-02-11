На набережной Фонтанки ученик 8 класса отравился лекарствами

В Петербурге 15-летнего школьника госпитализировали в детскую больницу №19 с острым тяжелым отравлением лекарствами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло ранним утром 10 февраля в квартире на набережной реки Фонтанки. Школьник по неизвестной причине разом выпил горсть разных таблеток. Его нашли и доставили в больницу спустя примерно 10 часов. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние мальчика оценивается как тяжелое.

Отмечается, что ребенок живет со своей 45-летней матерью, которая не работает. Семья на учете в ПДН не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге у скончавшегося пенсионера нашли гранаты и ружье. В итоге, предметы были изъяты для дальнейшего обезвреживания специалистами-взрывотехниками.