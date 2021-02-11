Молодожены Петербурга снова смогут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

Молодые семьи могут получить сертификат на обследование в течение года после свадьбы. Фото: сайт Смольного

Молодые семьи могут получить сертификат на обследование в течение года после свадьбы. Фото: сайт Смольного

В этом году петербургский «Центр планирования семьи и репродукции» вновь начнет проводить бесплатные обследования репродуктивного здоровья по «Сертификату молодоженов».

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, по этой программе женщины могут получить консультацию генетика, акушера-гинеколога, пройти УЗИ малого таза, сдать анализ на определение группы крови, пройти ПЦР-диагностику на хламидии, микоплазмы, трихомонады, гонококк, ВПЧ онкогенных подтипов (с 25 лет). Также в обследование входит сдача крови на сифилис, ВИЧ и гепатиты, антитела к вирусу краснухи.

Будущие отцы смогут попасть на прием к урологу-андрологу, сдать спермограмму, тест на определение наличия антиспермальных антител, урогенитальный мазок. Также мужчин проверят на заболевания, передающиеся половым путем.

Чтобы получить сертификат, молодоженам нужно прийти в регистратуру Центра планирования семьи и репродукции с копией свидетельства о заключении брака, а также паспортом с регистрацией в Петербурге. Молодые семьи могут получить такой сертификат в течение года после свадьбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что будущие молодожены столпились у ЗАГСА на Английской набережной ради записи на июль.