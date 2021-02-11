В Ленобласти мужчина подозревают в истязании пасынка

отношении мужчины составлен протокол. Фото: Pixabay
Мужчину задержали, а мальчики отправили в реабилитационный центр. Фото: Pixabay

Отчима обвиняют в регулярных избиениях восьмилетнего мальчика.

В Ленинградской области сегодня, 11 февраля, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в истязаниях пасынка. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

По предварительным данным, гражданин регулярно избивает восьмилетнего ребенка. Установлено, что мальчик страдал не только физически, но и психически. В ходе следственных действий также установлено, что мужчина часто выпивает.

Подозреваемого заключили под стражу. Мальчик тем временем помещен в детский реабилитационный центр. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе задержали мужчину, разыскиваемого за избиение сожительницы. Задержанного передали сотрудникам 75 отдела полиции для дальнейших разбирательств

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