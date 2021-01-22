В Невском районе задержали мужчину, разыскиваемого за избиение сожительницы

В Невском районе задержали мужчину, разыскиваемого за избиение сожительницы
Задержанного передали сотрудникам 75 отдела полиции. Фото: pixabay

В четверг, 21 января на Русановской улице заметили мужчину, который подозревается в угрозе убийством и нанесении телесных повреждений своей сожительнице. Злоумышленник был объявлен в розыск.

Около полудня сотрудники Росгвардии и участковый полиции задержали преступника. Петербуржец, по информации правоохранительных органов, проживая в одной из квартир на Русановской улице вместе со своей партнершей, недавно нанес ей многочисленные удары по голове и пытался задушить, угрожая расправой, после чего скрылся. В связи с этим мужчина был объявлен в местный розыск.

Прибывшие к месту, где заметили злоумышленника, сотрудники вневедомственный охраны и полицейский обнаружили его в парадной дома, в котором находится квартира потерпевшей. Задержанного передали сотрудникам 75 отдела полиции для дальнейших разбирательств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Художников неизвестный хулиган стал обстреливать из окна остановку.

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