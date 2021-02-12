В Ботаническом саду заметили цветущую сакуру

Дерево покрылось розовыми бутонами.

В Ботаническом саду в преддверии Дня святого Валентина зацвела сакура. Об этом сегодня, 12 февраля, рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Ботанический сад БИН РАН».

Сотрудники сада отмечают, что это первая сакура, которая покрылась розовыми бутонами в этом году. Дерево можно увидеть в вересковых оранжереях.

«Посмотреть деревце можно на Субтропическом маршруте, в том числе на дневных и вечерних прогулках в эти выходные»,

— говорится в сообщении группы.

В саду ждут посетителей, чтобы показать им красивое дерево.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы смогут пройти путь «Последнего героя» в Ботаническом саду. По пути участников будут сопровождать таблички с QR-кодами и животные, которых можно будет увидеть в «дополненной реальности».