Возбуждено уголовное из-за смерти ученика после урока физкультуры

Возбуждено уголовное из-за смерти ученика после урока физкультуры
. По предварительной информации, школьник зацепился за волейбольную сетку, упал и ударился головой о напольное покрытие. Фото: Pixabay

Следователи из Ростовской области заинтересовались = обстоятельствами смерти 12-летнего ученика. Мальчик умер после урока физкультуры.

Подробности сообщили в Следственном комитете по региону. Возбуждено уголовное дело. Формулировка — признаки причинения смерти по неосторожности.

По версии следствия, ученик занимался в спортзале на уроке физкультуры в школе в Верхнедонском районе. По предварительной информации, школьник зацепился за волейбольную сетку, упал и ударился головой о напольное покрытие.

Вечером госпитализировали мальчика. Однако медики были вынуждены констатировать его смерть. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что одиннадцатиклассник гулял со своей подругой, когда на него набросился прохожий. Тот на глазах у девушки избил парня. В итоге школьника госпитализировали с переломами, ушибами и гематомами.

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