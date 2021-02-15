В Госдуме предложили выплачивать маткапитал еще одной категории граждан

Материнский капитал предложили выплачивать на третьего ребенка в регионах с низкой рождаемостью. Такая инициатива последовала от депутатов партии ЛДПР.

Об этом стало известно в понедельник, 15 февраля. Как сообщает автор законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале, соответствующее нововведение рассмотрят в Государственной думе.

Отмечается, что данный закон подразумевает выплату на третьего ребенка в регионах, где есть проблемы с рождаемостью. Получать средства смогут семьи, которые родили или усыновили малыша после 1 января 2022 года. Также средства станут доступны и для родителей четвертого и последующих детей, если до этого они еще не воспользовались выплатой.

Выдавать маткапитал планируют и мужчинам-одиночкам. Для этого отец должен усыновить уже третьего или последующего малыша. Выплата составит 503 тыс. 237 рублей.

В документе говорится о том, что регионы с низкой рождаемостью будут определяться правительством РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России планируют предоставить маткапитал в 2021 году более чем 1 млн семей.