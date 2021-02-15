В Петербурге за неделю нашли десятки заведений, в которых не соблюдали санитарные требования

Предпринимателям предстоит понести административную ответственность.

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю проверили около 380 заведения общественного питания. В итоге нарушения санитарных требований выявили в 30 ресторанах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Сотрудники ведомства побывали в заведениях в Красносельском, Курортном, Фрунзенском, Невском, Приморском, Красногвардейском, Петроградском, Василеостровском, Калининском, Кировском, Выборгском и Центральном районах Санкт-Петербурга. В некоторых из них заметили работников без медицинских масок и перчаток, а также не увидели разметки на полу.

В итоге были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ за неделю освободил десять нежилых помещений, принадлежащих Петербургу.