В Петербурге ожидаются морозы до -15 градусов

В четверг, 18 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода без осадков. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, погоду будет определять скандинавский антициклон.

«Его усилиями при переменной облачности обойдется без существенных осадков, а средний температурный фон окажется на 12-13° ниже нормы», — отметил синоптик.

Столбики термометров покажут -13…-15 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне -12…-17 градусов. Ветер западного направления подует со скоростью 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.