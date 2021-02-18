Молодая петербурженка выпала из окна вместе с москитной сеткой и выжила

Место происшествия на Бухарестской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Место происшествия на Бухарестской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вечером 17 февраля во Фрунзенском районе Петербурга молодая девушка выпала из окна четвертого этажа жилого дома и выжила.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», все произошло на Бухарестской улице, дом 19. Со слов очевидцев, около 22 часов вечера девушка 20-22 лет на вид выпала из окна четвертого этажа. Ее нашли под окнами, рядом лежала москитная сетка.

По словам местных жителей, потерпевшая осталась жива, но получила множественные переломы. На месте происшествия работала бригада реанимации, девушку госпитализировали.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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