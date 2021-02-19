Уборочная техника пока не доехала до Кронштадта

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 19 февраля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают улицу Олеко Дундича, Московское шоссе, Ленинский проспект, Белградскую улицу, набережную реки Фонтанки, Адмиралтейский проспект, Новгородскую улицу, Выборгскую набережную и ряд других.

Также спецтехника замечена на улице Профессора Качалова, Троицком проспекте, Воронежской улице, Северном проспекте, улице Ленина и Московском шоссе. До Кронштадта машины пока не доехали.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.