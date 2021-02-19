В Лодейнопольском районе ограбили ювелирный салон

В Лодейном поле совершено нападение на ювелирный отдел в торговом центре.

Злоумышленника разыскивают сотрудники полиции. Инцидент произошел 18 февраля.

По предварительной информации, неизвестный преступник, применив физическую силу к 32-летнему продавцу, украл шесть планшетов с браслетами различного плетения из металла желтого цвета и четыре планшета с цепочками различного плетения из металла желтого цвета) и с места происшествия скрылся.

Материальный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Горбунки трое мужчин решили конфликтным способом найти виновного в прорыве воды. Коммунальная авария завершилась дракой и попаданием в больницу.