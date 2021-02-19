На уборку улиц от снега выехали более 950 уборочных машин

На уборку улиц от снега выехали более 950 уборочных машин
Уборка улиц. Фот: Мойка78/Валентин Егоршин

В пятницу, 19 февраля, улицы Петербурга приводят в порядок 958 единиц техники и 1251 работник ручного труда. Об этом сообщили в Комитете по благоустройству.

В садах и парках работают еще 93 машины и 479 специалистов.

За минувшие сутки для утилизации было доставлено свыше 28 тыс. кубометров снега, а всего с начала зимнего режима – около 700 тыс. кубометров.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 20 февраля, в городе немного потеплеет по сравнению с предыдущими морозными днями, и температура воздуха составит 6-8 градусов ниже нуля. Местами ожидается умеренный снег, на дорогах возможна гололедица, поэтому водителей просят быть осторожнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

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