Историческое здание 610-й классической гимназии на Петроградке ждет большой ремонт на 40 миллионов

В Петербурге объявили конкурс на ремонт здания классической гимназии №610 на Петроградской стороне. Проведут его в уже пустой школе, когда дети отправятся на каникулы. Впереди – много пыльных работ, будут поднимать полы, менять плитки и трубопровод.

Информация о конкурсе появилась в Единой информационной системе в сфере закупок. Заявки от потенциальных заказчиков будут ждать до середины марта.

На ремонт гимназии из бюджета Петербурга готовы выделить почти 40 миллионов рублей. Порядка десяти миллионов из них уйдет на зарплату рабочим, которые займутся ремонтом.

Как рассказали Gazeta.SPb в администрации Петроградского района, работы планируют начать с 1 июня, так что перемещать учеников на время ремонта никуда не придется (у гимназии есть еще одно здание на Зверинской улице).

«В школе могут проходить экзамены, но такой массы учеников не будет, так что работы ни на что не повлияют», — уточнили в администрации.

Гимназии предстоит много шумных и пыльных работ – строители будут снимать старую керамическую плитку, снимать плинтуса, разбирать полы, отбивать штукатурку с потолков и стен, стелить линолеум, красить стены. Согласно конкурсной документации, в школе планируют сделать подвесные потолки. Рабочим также предстоит разобрать участки чугунного трубопровода и проложить новый.

Ожидается, что работы выполнят к началу нового учебного года. Контролировать ремонт будет СПб ГБУ «Служба заказчика».

Отметим, что учебный план гимназии повторяет программу дореволюционных классических гимназий. Основные предметы в ней – латынь, древнегреческий, английский и немецкие языки, а также математика. Выпускники нередко решают продолжить обучение на факультете классической филологии в Санкт-Петербургском государственном университете.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Приморском районе Петербурга планируют открыть новую школу. Первых учеников, как ожидается, она примет осенью 2021-го года.