Boeing рекомендовал приостановить полеты проблемных лайнеров 777

Компания Boeing рекомендовала всем авиалиниям приостановить полеты лайнеров 777 после инцидента в американском городе Денвер, где от самолета отвалилась часть обшивки.

Как сообщается на сайте производителя, на время отказаться от полетов Boeing 777 предложили до завершения расследования Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). Также Федеральное управление гражданской авиации (FAA) должно определить протокол проверки. В настоящее время в мире эксплуатируются 69 лайнеров этой модели и 59 находятся на хранении.

Деталь самолета пассажирского Boeing 777 авиаперевозчика United Airlines отвалилась в жилом районе рядом с Денвером, штат Колорадо. Обломка произошла из-за неисправности двигателя. Обшивка упала после возгорания в одном из двигателей самолета.

Информации о пострадавших не поступало. Лайнер успешно приземлился в Денвере вскоре после вылета.

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