Дочь Дрозденко научила стрелять членов правительства Ленобласти

Софья провела мастер-класс в преддверии Дня защитника Отечества.

Дочь губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко провела мастер-класс по практической стрельбе для членов правительства региона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Глава Ленобласти отметил, что сам попросил Софью провести занятие. Он поделился видеозаписью с мастер-класса: судя по всему, девушка подошла серьезно к уроку, прямо как ее ученики. На кадрах запечатлены не только мужчины, но и женщины. Среди них удалось узнать, например, спикера ЗакСа Сергея Бабенина.

Известно, что дочь Дрозденко занимается стрельбой с 13лет. Она является мастером спорта. Пользователи Instagram отметили, что девушка очень красивая и что сами были бы не против принять участие в тренировке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной актера Александра Жданова.