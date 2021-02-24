«Теплосеть» работает в усиленном режиме из-за потепления

В городе изменятся погодные условия, что может сказаться на состоянии труб.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с 24 февраля работает в усиленном режиме в связи с изменениями погодных условий. Синоптики прогнозируют потепление, так что специалистам стоит быть начеку. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«При изменении погодных условий производится регулирование температуры теплоносителя, которое приводит к повышению нагрузки на системы отопления»,
— говорится в сообщении.
Эксперты готовятся ко всевозможным инцидентам и просят граждан сразу сообщать о коммунальных авариях. Также в компании отмечают, что не стоит подходить к местам парения и вытекания горячей воды.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что перекресток улицы Солдата Корзуна и проспекта Маршала Жукова затянуло паром из-за прорыва трубы.