Setl Group поддержал благотворительный проект «Печать глазами», оказывающий помощь людям с особенностями развития

Setl Group поддержал благотворительный проект «Печать глазами», оказывающий помощь людям с особенностями развития
Setl Group поддержал благотворительный проект «Печать глазами». Фото: Setl Group

Холдинг Setl Group оказал финансовую поддержку благотворительному проекту «Печать глазами», направленному на помощь людям с различными особенностями развития: ДЦП, нарушения речи после инсульта, аутизм.

Проект «Печать глазами» создан благотворительным фондом «Близкие Другие» и программистом из Петербурга Иваном Бакаидовым, который сам с детства страдает церебральным параличом. Также он известен как разработчик платформы бесплатных программ LINKa, с помощью которой люди с проблемами речи и моторики могут общаться без необходимости произносить или набирать текст.

На деньги от холдинга фонд закупит специализированное оборудование, которое направят детям и взрослым с ограниченными возможностями. С его помощью подопечные фонда смогут общаться со своими близкими. Также часть перечисленных Setl Group средств пойдет на оплату труда и проведение обучающих семинаров дефектологов, сотрудников реабилитационных центров, координаторов волонтеров.

Благодаря поддержке холдинга проект продолжит развиваться как в Петербурге, так и в других регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Setl Group приобрел 43 га под застройку недалеко от «Царского села».

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