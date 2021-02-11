Setl Group приобрел 43 га под застройку недалеко от «Царского села»

Крупный девелопер холдинг Setl Group планирует крупную застройку в Пушкинском районе. Компания приобрела 43 га земли недалеко от Пушкина и музея-заповедника «Царское село».

Об этом стало известно в четверг, 11 февраля. Как сообщает пресс-служба холдинга, инвестиции в проект застройки составят порядка 18 млрд рублей. Планируется возвести около 200 тыс. квадратных метров жилья. Петербуржцы в скором времени смогут приобрести квартиры комфорт класса. Также на территории будут предусмотрены коммерческие помещения.

Помимо этого, на данном участке земли Setl Group возведет школу и два детских сада.

Проект предусматривает малоэтажную застройку – не более 4 этажей. Для отдыха будут предусмотрены мансарды. На данный момент идет подготовка проекта строительства.

Для удобства будущих жителей предусмотрена удобная развязка. Железнодорожная станция расположена в 10 минутах езды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Setl Group опять стал лидером по вводу жилья в Петербурге и поднялся на второе место в России.