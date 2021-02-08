Setl Group опять стал лидером по вводу жилья в Петербурге и поднялся на второе место в России

Холдинг Setl Group традиционно занял первое место в Петербурге по объему ввода жилья в 2020 году и поднялся на второе место в России в рейтинге на сайте Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Прошлый год стал для холдинга рекордным. В 2020-м Setl Group ввел в эксплуатацию более 709 тысяч квадратных метров продаваемой жилой площади, это больше на 171 тысячу квадратных метров, чем у застройщика, замыкающего тройку лидеров.

При этом были сданы объекты общей площадью 1,5 млн квадратных метров, это на 13% больше по сравнению с результатами 2019 года.

В прошлом году Setl Group ввел в эксплуатацию 36 жилых домов в Петербурге и Калининградской области. Это новые очереди в масштабных проектах «Чистое небо» на севере Петербурга и «Солнечный город» – на юго-западе, первая очередь ЖК «Зеленый квартал» в Московском районе и ЖК «Pulse на набережной» в Невском.

Кроме того, полностью построены проект высокого комфорт-класса «Философия» в Московском районе и жилой комплекс «Облака на Лесной» в Выборгском районе – оба со встроенными детскими садами. Введен в эксплуатацию ЖК «Фортеция» на побережье залива в Кронштадте и сдан ЖК «ArtLine в Приморском».

В городе Светлогорске Калининградской области Setl Group ввел в эксплуатацию два жилых дома в проекте «Олимпия».

Помимо жилых домов в прошлом году холдинг построил девять социальных объектов, в том числе две школы, шесть детсадов и начальную школу с детским садом. Они рассчитаны в общей сложности почти на 4 тыс. мест.