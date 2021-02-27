Милонов требует ужесточения наказания за порнографию

Депутат хочет, чтобы в уголовном кодексе была создала отдельная статья.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что хочет ужесточения наказания за порнографию. Он хочет, чтобы в уголовном кодексе появилась отдельная статья о наказании за производство и распространение материалов, в которых демонстрируются половые контакты с элементами изнасилования, убийства, нанесения физического вреда. Также Милонов требует наказывать людей, которые производят подобный контент с участием людей в беспомощном состоянии, с мертвыми или животными. Об этом сообщает РИА Новости.

Милонов считает, что именно порнография иногда толкает людей на реальные преступления. Он добавил, что такой контент доступен, несмотря на свою жестокость и аморальность.

Депутат уверен, что после принятия закона удастся снизить количество преступлений. Милонов уже направил соответствующий вопрос и ждет ответа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге поймали распространителя порно через соцсеть.