Семенович решила судиться с экс-футболистом «Зенита» из-за слов о ее груди

Семенович решила судиться с экс-футболистом &#171;Зенита&#187; из-за слов о ее груди
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich/

Певица отметила, что для нее это принципиальный вопрос и совсем неважно, какова будет сумма штрафа.

Певица Анна Семенович заявила, что подаст в суд на бывшего футболиста сборной России и игрока «Зенита» Владимира Быстрова. Артистку возмутили слова спортсмена о ее груди. О своем намерении Семенович заявила в эфире программы «Звезды сошлись».

Певица отметила, что ждала извинений от Быстрова, но пока что он не спешит признавать свою вину. Чтобы наказать футболиста, артистка готова отправиться в суд и ей даже неважно, какой будет штраф. Для Семенович дело принципа – дать Быстрову понять, что он неправ и не имеет право так рассуждать о женщинах.

Напоминаем, что футболист в интервью заявил, что Семенович ушла из фигурного катания, так как ей «мешали сиськи».

«Без сисек прыгать легче, простая физиология»,

– сказал он в интервью спортивному изданию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семенович пожаловалась на неприятные последствия коронавируса.

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