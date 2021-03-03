В России за год привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов

За год в России пресечена деятельность около 10 тыс. лидеров и активных участников ОПГ. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

За год в России пресечена деятельность около 10 тыс. лидеров и активных участников ОПГ. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

По итогам прошлого года к уголовной ответственности были привлечены 45 криминальных авторитетов, в отношении восьми из них принято решение о нежелательности пребывания в России.

Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщает РИА «Новости».

Статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовном кодексе РФ в апреле 2019 года. Максимальная санкция по этой статье — до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей, при этом условное наказание не предусмотрено.

Также в прошлом году была пресечена деятельность около 10 тысяч руководителей и активных участников организованных преступных групп (ОПГ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге перед судом предстанет Леонид Колесников и его предполагаемые соучастники. Свою деятельность банда, как считает следствие, вела с 1994 года. В зависимости от участия их обвиняют в бандитизме, разбое, убийстве, незаконном обороте оружия и ряде других преступлений.