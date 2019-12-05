Банду криминального авторитета из 90-х судят в Петербурге

Дело в скором времени направят в суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дело в скором времени направят в суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге перед судом предстанет Леонид Колесников и его предполагаемые соучастники. Свою деятельность банда, как считает следствие, вела с 1994 года.

По данным обвинения, 62-летний криминальный авторитет Леонид Колесников в девяностые организовал и возглавил банду и преступное сообщество. Под суд вместе с ним попали 13 человек. В зависимости от участия их обвиняют в бандитизме, разбое, убийстве, незаконном обороте оружия и ряде других преступлений.

«В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Расследование завершилось в ноябре 2019 года. Объем уголовного дела составил около 100 томов. За время следствия было проведено порядка 100 различных экспертиз.

Согласно материалам дела, Колесников создал преступную организацию и четко распределил роли между её участниками. Члены банды действовали с 1994 по 2017 год. Среди их деяний — похищение и убийство мужчины, разбойное нападение на экспедитора с целью похищения 13 тонн красной икры и около 13 млн рублей, самоуправство в поселке Песочном, похищение и вымогательство у предпринимателей и другое.

В ходе обысков в большом количестве изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.