Электросамокаты хотят вернуть на улицы Петербурга в марте

Электросамокаты хотят вернуть на улицы Петербурга в марте
Прокат самокатов в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Кикшеринг-сервисы готовятся к новому сезону проката электросамокатов в Петербурге. Двухколесный транспорт вернут на улицы сразу, как в городе растает снег.

Шеринги электросамокатов ZEVS и Whoosh готовы начать работу уже в конце марта, когда установится теплая погода и на тротуарах растает снег. Компания «Молния» менее оптимистична — они думают возобновить прокат электросамокатов только в апреле.

В Whoosh также сообщили, что намерены расширить парк в этом году. Новые парковки появятся в разных районах города на Неве. При этом тарифы останутся прежними, передает «Фонтанка».

Прокатчик ZEVS заявил о намерениях внедрить сидячую модель самокатов, чтобы выделяться среди конкурентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зону платной парковки расширят на 180 улиц в Петербурге.

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