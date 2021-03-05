Комбинат социального питания «Красносельский» научил школьников Василеостровского района готовить вкусно и полезно

Для самых маленьких учеников школы №17 Василеостровского района Петербурга провели мастер-класс по приготовлению фруктового салата.

Юные петербуржцы готовили под руководством повара комбината социального питания «Красносельский» Вадима Милкина. Такая практика позволяет приобрести детям некие навыки в приготовлении пищи, но и с самых юных лет привить привычки к здоровому питанию.

Как сообщили в администрации Василеостровского района, повар первой категории рассказал детям, что кусочки должны быть ровными и одинаковыми, а секрет идеального фруктового салата заключается в использовании в качестве ингредиентов только сезонных фруктов.

Мероприятие в учебном заведении стало продолжением общегородской традиции операторов питания. Маленькие повара были обеспечены санитарной одноразовой одеждой.

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