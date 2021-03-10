В Петербурге планируют помочь 40 тысячам малых предприятий

Смольный хочет запустить акселератор, который поддержит предприятия, пострадавшие из-за пандемии коронавируса.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик заявил, что ведомство создало акселератор, который должен будет помочь более 40 тысячам малых предприятий. Власти планируют поддержать компании, которые пострадали из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом 10 марта пишет «Фонтанка».

Соловейчик отметил, что в Смольном озадачены тем, чтобы помочь предприятиям восстановиться в ускоренном режиме. Благодаря этим размышлениям родилась идея о создании акселератора. Участвовать в нем могут организации из сферы услуг, производства и технологий, креативной индустрии и социальные предприниматели. На реализацию проекта из бюджета города готовы выделить 35 миллионов рублей.

Эти деньги пойдут на обучение предпринимателей и диагностику их предприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бизнесмены Трабер и Дебердеев намерены покинуть петербургский «Аксель».