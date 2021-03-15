Колтушские высоты огородили строительными заборами: активисты бьют тревогу

Во Всеволожском районе Ленобласти местные жители заметили, что вокруг внесенных в реестр ЮНЕСКО Колтушских высот появились строительные заборы. Также там начали рубить деревья для расчистки стройплощадки. Там планируется малоэтажная застройка таунхаусами.

Как сообщает Peterburg2, активисты еще с 1993 года пытаются добиться внесения Колтушской возвышенности в реестр памятников федерального значения. Но с 2007 года местный бизнес решил заполучить эти земли для строительства малоэтажных таунхаусов. Неравнодушные жители по-прежнему пытаются отбить территории, но, тем не менее, уже срыты несколько камовых холмов и засыпана часть озера.

По мнению активистов, территорию в 52 гектара можно спасти от застройки только с помощью отнесения к объекту культурного наследия федерального значения в статусе достопримечательности.

Из-за пандемии директор охраны культурного наследия Министерства культуры так и не смог посетить Колтушские высоты, хотя его визит означал бы, что проект отнесения Колтушских высот к памятнику попал бы в ведомство на утверждение.

Сейчас жители собирают подписи для петиции и призывают присоединиться к защите Колтушских высот.

«Уникальная красота Колтушских высот-это народное достояние, собственность и гордость России,а не маленькой шайки жуликов,готовых душу и мать родную продать», — считает местная жительница.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкция Колтушского шоссе завершится летом 2024 года.