«Врачи сделали максимум»: эксперт оценил действия медиков по спасению Тимура Файзутдинова

&#171;Врачи сделали максимум&#187;: эксперт оценил действия медиков по спасению Тимура Файзутдинова
Тимуру было 19 лет. Фото: Instagram @dynamospb_mhl

Терапевт, кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, мог ли капитан молодежного петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов выжить после того, как шайба попала ему в голову.

Эксперт отметил, что удар мог спровоцировать отек мозга или кровоизлияние у хоккеиста. Кузьменко подчеркнул, что удар был внушительной силы, и дело даже не в том, что шайба попала именно в голову — причиной смерти стали серьезные повреждения. При этом получить подобную травму можно, даже упав с высоты собственного роста, рассказал медик телеканалу «Санкт-Петербург».

«Раз в таком состоянии он прожил три дня — врачи сделали максимум», — добавил кардиолог. Напомним, что смертельную травму 19-летний Тимур получил 12 марта во время матча первого раунда плей-офф в Ярославле с местным «Локо». Свои соболезнования уже выразили петербургский хоккейный клуб СКА и Континентальная хоккейная лига.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о трагически погибшем капитане команды.

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