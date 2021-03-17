В Петербурге появится рабочая группа, которая будет координировать процесс обращения с отходами

Беглов рассказал, кто войдет в рабочую группу и назначил ее председателя.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о создании рабочей группы, которая будет координировать процесс обращения с отходами. Об этом сообщили сегодня, 17 марта, в пресс-службе Смольного.

Политик рассказал, кто войдет в рабочую группу. Ее предстателем назначен вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв, а заместителем — вице-губернаторы Николай Бондаренко и Сергей Дрегваль. Под их руководством будут трудиться руководители исполнительных органов государственной власти города и структурных подразделений Смольного. Соответствующее постановление уже подписано Бегловым.

Отмечается, что рабочая группа должна обеспечить взаимодействие между федеральными властями и региональными, а также другими организациями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга выделили 25 млн рублей для работы единого мусорного оператора.