На границе с Финляндией россиян обяжут проходить медосмотр

На границе с Финляндией необходимо сдать тест на коронавирус. Фото: unsplash

На границе с Финляндией необходимо сдать тест на коронавирус. Фото: unsplash

Люди, которые хотят пересечь границу между Россией и Финляндией должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Финляндия с 18 марта вводит обязательную медицинскую проверку на пограничных пунктах юга страны.

Это относится и к России.

Обязательный контроль введут в портах Хельсинки, столичном аэропорту Вантаа и пункте пересечения границы с Россией Ваалимаа.

Чтобы попасть в Финляндию необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный в течение последних 72 часов. При желании тест можно сделать на месте.

Если же у документы, подтверждающие отсутствие коронавируса у пребывающего в Финляндию есть, то повторно делать тест не нужно.

Подчеркивается, что наличие бумаги, доказывающей антитела к коронавирусу в течение последних шести месяцев также освобождает от прохождения теста.

Отмечается, что распоряжение не затронет транзитных пассажиров, водителей грузовиков и логистический персонал в аэропорту. Новые требования будут действовать с 18 по 31 марта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Кипр не будет открывать границы для российских туристов 1 марта.