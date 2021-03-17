На границе с Финляндией россиян обяжут проходить медосмотр

Люди, которые хотят пересечь границу между Россией и Финляндией должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Финляндия с 18 марта вводит обязательную медицинскую проверку на пограничных пунктах юга страны.
Это относится и к России.
Обязательный контроль введут в портах Хельсинки, столичном аэропорту Вантаа и пункте пересечения границы с Россией Ваалимаа.
Чтобы попасть в Финляндию необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус, выполненный в течение последних 72 часов. При желании тест можно сделать на месте.
Если же у документы, подтверждающие отсутствие коронавируса у пребывающего в Финляндию есть, то повторно делать тест не нужно.
Подчеркивается, что наличие бумаги, доказывающей антитела к коронавирусу в течение последних шести месяцев также освобождает от прохождения теста.
Отмечается, что распоряжение не затронет транзитных пассажиров, водителей грузовиков и логистический персонал в аэропорту. Новые требования будут действовать с 18 по 31 марта.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Кипр не будет открывать границы для российских туристов 1 марта.