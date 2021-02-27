Кипр не будет открывать границы для российских туристов 1 марта

На Кипре за время пандемии зарегистрировано более 34 тысяч случаев заражения COVID-19. Фото: pixabay

На Кипре за время пандемии зарегистрировано более 34 тысяч случаев заражения COVID-19. Фото: pixabay

Республика Кипр с 1 марта открывает международное авиасообщение, однако для российских туристов популярное направление по-прежнему останется недоступным.

Россия оказалась в перечне стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, передает РИА Новости в субботу, 27 февраля. В этот список также попали Великобритания, Израиль, Ливан, Египет, Белоруссия, ОАЭ, Руанда и Иордания.

На данный момент РФ находится в «серой» группе — это значит, что въезд на Кипр разрешен лишь некоторым категориям граждан. Среди них владельцы кипрского гражданства и члены их семей, граждане стран Евросоюза и Европейской экономической зоны (Исландии, Лихтенштейна, Норвегии) и Швейцарии и другие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции продлили требование справки на COVID для туристов. Документ останется обязательным для въезда в страну до конца марта.