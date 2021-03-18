Петербуржцев предупредили об угрозе затопления

Затопление может произойти из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты.

Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, каким регионам грозит затопление. Она отметила, что переживать стоит жителям Санкт-Петербурга, Курганской области и востока Челябинской области. Причиной может стать глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты. Об этом пишет «Ура.ру».

Также эксперт заявил, что сейчас поднимается балтийский щит, то есть происходят неотектонические движения. Она надеется, что специалисты смогут найти выход из климатической катастрофы.

Пострадать от затопления могут жители стран рядом с Россией и тогда придется принимать беженцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что виртуальная копия Венеции сохранит город в случае затопления. Ученые в мельчайших деталях воссоздали все здания острова, включая интерьер, используя дроны с технологией LiDAR, которая измеряет расстояния лазером.