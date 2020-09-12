Виртуальная копия Венеции сохранит город в случае затопления

В Италии специалисты занялись разработкой виртуальной копии Венеции. С ее помощью хотят сохранить облик города для потомков в случае, если он будет затоплен.

Как сообщает The Art Newspaper, один из островов Венеции — Сан-Джорджио — уже получил цифровую копию. Ученые в мельчайших деталях воссоздали все здания острова, включая интерьер, используя дроны с технологией LiDAR, которая измеряет расстояния лазером.

Ученые пояснили, что проект создается не только для сохранения наследия одного из главных городов Италии, но и для отслеживания уровня воды в нем. Отмечается, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) спрогнозировала, что к концу века вода поднимется как минимум на 30-60 см.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за толстеющих туристов в лодках Венеции сократили число пассажиров.